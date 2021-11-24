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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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دولة عربية تُعلن الطوارئ وتطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك.. ماذا يجري؟

دولة عربية تُعلن الطوارئ وتطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك.. ماذا يجري؟
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

ودعا محمد حسين روبلي في تغريدة له على “تويتر” الصوماليين والمجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية.

وكانت تقارير دولية أكدت أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه، وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين.

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