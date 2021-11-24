«ركل وضرب».. شرطة الاحتلال وجهاً لوجه مع يهود الحريديم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

وقعت اشتباكات عنيفة بين شرطة دولة الاحتلال واليهود الحريديم في مدينة القدس، بعد إلقاء بعض من الحريديم الحجارة على الشرطة.

ويظهر مقطع فيديو متداول مشاهد من الاشتباكات حيث تقوم شرطة الاحتلال بعمليات ركل وضرب لليهود المتشددين، والذين أيضا واجهوا الشرطة بأعمال عنف.

يذكر أن اليهود الحريديم يمثلون تكتلا داخل دولة الاحتلال، وتسببوا في اضطرابات داخلية بسبب رفضهم لإجراءات كورونا على مدار العامين الماضيين.

كما أن دعم رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو لهم في السابق أدى إلى تصاعدهم في مناصب عليا داخل دولة الاحتلال وهو ما عزز من وجودهم.