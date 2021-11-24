وجبة المساء ليست المتهم.. مفاجأة عن زيادة الوزن بسبب الطعام المتأخر

تواصل- فريق التحرير

وجبة العشاء المتأخرة تشتهر بسمعة سيئة الصيت بين الباحثين عن إنقاص الوزن، حيث تعتبر هذه الوجبة أو تناول الطعام متأخرا بشكل يومي هي المتهم اليومي عن زيادة الوزن.

مجلة فوكوس الألمانية طرحت هذا السؤال، منوهة أن الذين يأكلون بشكل غير صحي طوال اليوم يميلون إلى زيادة الوزن، وليس وجبة العشاء المتأخرة لوحدها.

ونقلت عن أخصائية في التغذية بالمعهد الألماني لأبحاث التغذية أن الأمر يعتمد في النهاية على الكمية الإجمالية للطاقة التي نستهلكها على مدار اليوم.

وأوضحت أنه يمكن للفرد أن يفقد الوزن عن طريق تناول القليل من الطعام أو عدم تناول أي شيء على الإطلاق في المساء.

وأكدت الخبيرة الألمانية أن عبارة “الأكل في المساء يجعلك بدينا” هي محض هراء، ولا يمكن إلقاء اللوم عليها بمفردها.

يذكر أن فريقا بحثيا من جامعة كامبريدج في عام 2017، خلص إلى أنه لا يوجد دليل قوي، يمكن الاستناد إليه يربط بين الأكل في المساء وزيادة الوزن.