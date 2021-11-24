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«الذوبان الكبير».. دراسة تحذر من خطر يهدد العالم

«الذوبان الكبير».. دراسة تحذر من خطر يهدد العالم
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تواصل – وكالات:

ذكرت دراسة حديثة، أن الاحتباس الحراري يمكن أن يدفع الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي إلى ما بعد نقطة التحول في غضون 10 سنوات.

وأكد الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في “نيتشر كوميونيكايشنز”، أن الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي “أنتاركتيكا” وصل إلى نقطة اللاعودة من حيث فقدان الغطاء الجليدي في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا.

وحذرت من الوضع غير المستقر الذي يتسم به مناخ العالم والأنظمة البيئية، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة وخطيرة عندما يتعلق الأمر بارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم، حسب “سكاي نيوز”.

وتؤكد نتائج الدراسة صور الأقمار الاصطناعية الحديثة، التي تعود إلى ما يقرب من 40 عاما، والتي تظهر زيادة في خسائر الجليد من الجزء الداخلي من الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وأشارالباحثون إلى أنه في حالة مقارنة التحول الحالي في الجليد في القارة القطبية الجنوبية بنفس طريقة تفسير الأحداث الماضية التي حددتها الدراسة، فقد نكون بالفعل في خضم نقطة تحول جديدة، وخطر قادم، وهو ما رأيناه في القطب الشمالي خلال السنوات الأخيرة.

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