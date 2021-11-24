بالفيديو.. مستشار بوش لـ«بايدن»: الحل الوحيد لأزمة النفط الاتصال بـ«الرياض» لإقناعهم بزيادة الإنتاج

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أكد بوب مكنالي، مستشار الطاقة السابق في إدراة الرئيس جورج بوش، أن الحل الوحيد أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة هو اللجوء إلى المملكة.

وقال مكنالي خلال لقاء تلفزيوني ردًا على سؤال بشأن حل خفض أسعار الطاقة: “رفع سماعة الهاتف والاتصال بالرياض ومحاولة النجاح في إقناعهم بزيادة الإنتاج”.

وأضاف مكنالي أن هذا هو الحل الوحيد الذي سينجح عندما كنت مع الرئيس بوش قبل 20 عامًا، وكانت هذه الأداة الفعّالة الوحيدة التي يملكها أي رئيس أمريكي، مشيراً إلى أن السيطرة على أسعار الوقود تكمن في الإنتاجية الاحتياطية للنفط، ومعظم هذه الإنتاجية في المملكة، وكلها تقع في مجموعة “أوبك بلس”.