أرقام صادمة.. مقتل عشرات النساء على يد أزواجهن بدولة أوربية

تواصل- وكالات

فارق العشرات من النساء الحياة في ألمانيا بسبب العنف المنزلي على يد أزواجهن.

وكشفت إحصائية حديثة أن العنف المنزلي بين شركاء الحياة أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في العام الماضي.

ونقلت الإذاعة الألمانية أن أحدث إحصائية عن العنف بين شركاء الحياة سواء كانت علاقة الشراكة الحياتية قائمة أو سابقة، سجلت 146 ألف و655 واقعة مارس فيها أحد الشريكين عنفا بحق الآخر.

وأوضحت الإحصائية أن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في 2020.

ونوهت أن الحالات المبلغ عنها جرائم تسبب في إلحاق الأذى البدني والاغتصاب والحرمان من الحرية والإجبار على الدعارة والقتل والضرب، ما تسبب إلى الموت.

كما أشارت إلى أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء.