آخرها جنين سقط ميتاً.. غابة على حدود «بيلاروس- بولندا» باتت مقبرة للمسلمين المهاجرين

تواصل- فريق التحرير

مأساة ومعاناة يعيشها اللاجئون على الحدود البيلاروسية البولندية، في ظروف مناخية قاسية، أدت إلى وفاة البعض منهم بسبب شدة البرد والصقيع.

آخر هذه المعاناة قيام المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا بدفن جنين مهاجرة عراقية بعد أن ولد ميتا.

وكان عدد من المسلمين المهاجرين قد دفنوا الجنين وعمره 27 أسبوعا في مقبرة إسلامية بعد أن ولدته مهاجرة عراقية ميتا إثر عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى، والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة.

وقد حفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي (37 عاما)، والسوري أحمد الحسن (19 عاما)، ومهاجر آخر مجهول الهوية- يرجح أنه عراقي-.

وكان نشطاء قد تداولوا في وقت سابق صورة لثلاثة قبور داخل إحدى الغابات، ونعوا الثلاثة بعبارات مبكية وأن القبور لسوري ويمني وعراقي، توفوا بسبب شدة البرد والإهمال، وتم دفنهم داخل الغابة.