الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

آخرها جنين سقط ميتاً.. غابة على حدود «بيلاروس- بولندا» باتت مقبرة للمسلمين المهاجرين

آخرها جنين سقط ميتاً.. غابة على حدود «بيلاروس- بولندا» باتت مقبرة للمسلمين المهاجرين
0

تواصل- فريق التحرير

مأساة ومعاناة يعيشها اللاجئون على الحدود البيلاروسية البولندية، في ظروف مناخية قاسية، أدت إلى وفاة البعض منهم بسبب شدة البرد والصقيع.

آخر هذه المعاناة قيام المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا بدفن جنين مهاجرة عراقية بعد أن ولد ميتا.

وكان عدد من المسلمين المهاجرين قد دفنوا الجنين وعمره 27 أسبوعا في مقبرة إسلامية بعد أن ولدته مهاجرة عراقية ميتا إثر عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى، والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة.

وقد حفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي (37 عاما)، والسوري أحمد الحسن (19 عاما)، ومهاجر آخر مجهول الهوية- يرجح أنه عراقي-.

وكان نشطاء قد تداولوا في وقت سابق صورة لثلاثة قبور داخل إحدى الغابات، ونعوا الثلاثة بعبارات مبكية وأن القبور لسوري ويمني وعراقي، توفوا بسبب شدة البرد والإهمال، وتم دفنهم داخل الغابة.

مواد ذات صلة

صورة مبكية لـ 3 قبور لمهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية بإحدى الغابات

صورة مبكية لـ 3 قبور لمهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية بإحدى الغابات

الحكومة الأمريكية: لدينا حق احتجاز أسر المهاجرين غير الشرعيين

الحكومة الأمريكية: لدينا حق احتجاز أسر المهاجرين غير الشرعيين

ترامب: «الألمان انقلبوا على قيادتهم ولا نريد أن يحدث ذلك معنا»

ترامب: «الألمان انقلبوا على قيادتهم ولا نريد أن يحدث ذلك معنا»

بريطانيا.. استقالة وزيرة الداخلية بسبب «المهاجرين»

بريطانيا.. استقالة وزيرة الداخلية بسبب «المهاجرين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة