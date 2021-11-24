احتجاز وصفع على الوجه.. مواطن يعتدي على موظفي البلدية أثناء حملة إزالة تعديات في جازان

تواصل- فريق التحرير:

أقدم مواطن في منطقة جازان من محافظة أبو عريش، على الاعتداء بالضرب والسباب على موظفي البلدية أثناء تنفيذهم إزالة تعديات بقرية القوامشة التابعة للمحافظة.

وحسب صحيفة الوطن، فقد أكد قانونيون أن عقوبة السجن 10 سنوات، والغرامة مليون ريال، فضلًا عن العقوبة التعزيرية تنتظر المعتدين على موظفي الدولة.

فيما باشرت شرطة محافظة أبوعريش، التحقيق في الواقعة، بعد بلاغ ومحضر منسوبي البلدية، والمقدم إلى الشرطة، وأمانة جازان.

حيث جرى التعدي على شارع في قرية القوامشة، من خلال وضع بلك، والبناء، وتواجد مراقبو البلدية في الموقع برفقة معدة رسمية لإزالة البلك من الشارع، ودفن الحفريات، وأثناء التنفيذ حضر المواطن المعتدي، وقام بحجزهم، والتعدي عليهم بالضرب والسب، وصفع أحد الموظفين مرتين على وجهه، وسحب جوال أحد الموظفين، ورماه في الماء، وتم إبلاغ عمليات البلدية، والتواصل مع العمليات المشتركة، وإرسال دورية إلى الموقع.