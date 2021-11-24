«العمري» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات ويوجه نصيحة للراغبين في شراء منزل (فيديو)

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توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري والمتخصص في الشأن العقاري وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، مزيداً من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، حال استمرت الأوضاع كما هي عليه.

وأوضح العمري، خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية: “إن سوق العقار إذا استمر دون رسوم وبقروض دون قيود، ولا ضوابط سنشاهد مزيدا من الارتفاع والتحديات، وارتفاع المخاطر وهذا أمر مقلق جدا”.

وقدم العمري نصيحة للراغبين في شراء منزل، قائلا: “حسب الوضع، وإذا كان الشراء عن طريق البنك، سيقوم البنك باستقطاع 30 % من الراتب لتسديد قيمة هذا المنزل، وبالتالي سيكون بمثابة الانتقال من الشيء المؤلم إلى شيء أكثر إيلاما”.

وأشار إلى أنه حال الاتفاق مع البنك لشراء عقار وتم التوقيع على المستندات فإن ذلك يعني الالتزام بالاتفاق، وحينها لا يمكن التراجع عنه، إلا بحدوث معجزة.

وشدد العمري على أهمية قيام البنوك بعمل إصلاحات من أجل الحصول على قرض لتمويل شراء العقارات.