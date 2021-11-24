الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العمري» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات ويوجه نصيحة للراغبين في شراء منزل (فيديو)

«العمري» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات ويوجه نصيحة للراغبين في شراء منزل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري والمتخصص في الشأن العقاري وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، مزيداً من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، حال استمرت الأوضاع كما هي عليه.

وأوضح العمري، خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية: “إن سوق العقار إذا استمر دون رسوم وبقروض دون قيود، ولا ضوابط سنشاهد مزيدا من الارتفاع والتحديات، وارتفاع المخاطر وهذا أمر مقلق جدا”.

وقدم العمري نصيحة للراغبين في شراء منزل، قائلا: “حسب الوضع، وإذا كان الشراء عن طريق البنك، سيقوم البنك باستقطاع 30 % من الراتب لتسديد قيمة هذا المنزل، وبالتالي سيكون بمثابة الانتقال من الشيء المؤلم إلى شيء أكثر إيلاما”.

وأشار إلى أنه حال الاتفاق مع البنك لشراء عقار وتم التوقيع على المستندات فإن ذلك يعني الالتزام بالاتفاق، وحينها لا يمكن التراجع عنه، إلا بحدوث معجزة.

وشدد العمري على أهمية قيام البنوك بعمل إصلاحات من أجل الحصول على قرض لتمويل شراء العقارات.

 

 

مواد ذات صلة

بعد إطلاقها بشكل تجريبي.. اقتصادي يوضح أبرز فوائد «البورصة العقارية»

بعد إطلاقها بشكل تجريبي.. اقتصادي يوضح أبرز فوائد «البورصة العقارية»

أداء السوق العقارية في أسبوع.. تراجع النشاط بنسبة 9.2%

أداء السوق العقارية في أسبوع.. تراجع النشاط بنسبة 9.2%

10 دولارات فقط مقابل “حبة كوفيد السحرية”.. الشهر المقبل

10 دولارات فقط مقابل “حبة كوفيد السحرية”.. الشهر المقبل

مختص: كثير من المواطنين يقعون فريسة النصب عند شراء عقار بالخارج

مختص: كثير من المواطنين يقعون فريسة النصب عند شراء عقار بالخارج

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة