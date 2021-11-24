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لزيادة النسل.. إيران تشجع الشباب على الزواج وتمنحهم «مكافأة عسكرية»

لزيادة النسل.. إيران تشجع الشباب على الزواج وتمنحهم «مكافأة عسكرية»
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تواصل- وكالات:

قررت السلطات الإيرانية، اتخاذ إجراءات عدة من أجل دفع الشباب إلى الزواج وزيادة النسل، في ظل تزايد معدلات الطلاق وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة في البلاد.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها “ستقدم جائزة الخدمة العسكرية للجنود المتزوجين وهو ما يشمل رواتب خاصة وإجازات وخصم جزء من مدة الخدمة”.

وأضافت حسب وسائل إعلام محلية رسمية، أن “الشباب الذين يرغبون بالزواج سيتم تخفيض فترة خدمتهم الإلزامية العسكرية”.

واتخذت منظمة الخدمة العامة للقوات المسلحة الإيرانية هذه الإجراءات تماشياً مع المؤسسات التنفيذية الأخرى، بهدف زيادة عدد الزيجات.

وبحسب المنظمة “تُخصم ثلاثة أشهر من الخدمة العامة للجنود عن كل طفل، كما أن رواتب وإجازات المجندين المتزوجين ولديهم أطفال ستكون أعلى من غيرهم، ولديهم فرصة للخدمة العسكرية بالقرب من مكان إقامتهم”.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “ركنا”، فإن المتزوجين أثناء الخدمة العسكرية سيتم تسهيل أوضاعهم حتى يتمكنوا من الذهاب في إجازة نصف أيام الأسبوع. كما تؤخذ حقوق الزوج والأبناء في الاعتبار عند دفع رواتب الجنود المتزوجين أسوة بالعاملين في القوات المسلحة.

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