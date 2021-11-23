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شاهد.. جندي من البحرية السعودية يقفز في البحر لتفكيك لغم «حوثي»

شاهد.. جندي من البحرية السعودية يقفز في البحر لتفكيك لغم «حوثي»
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تواصل- فريق التحرير:

في موقف بطولي وشجاع، قام عسكري تابع للبحرية السعودية، بالقفز في عرض البحر لإبطال مفعول لغم بحري، وضعته مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف الناقلات النفطية وتهديد الملاحة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة “العربية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نزول العسكري من أحد قوارب البحرية إلى المياه وإبطال مفعول اللغم.

كانت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن تدمير 231 لغمًا بحريًا حوثيًا في البحر الأحمر، هدد الملاحة والناقلات النفطية، حيث تعمل المليشيا على محاولة إعاقة الملاحة بنشر عشوائي للألغام البحرية.

 

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