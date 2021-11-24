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طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة تحد من الرؤية على 7 مناطق

طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة تحد من الرؤية على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، سماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين توالى درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة.

كما تؤثر الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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