الحيزان: اليوم بداية «منزلة الزبانا» آخر منازل الوسم.. تكثر فيها العواصف

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توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، بمشيئة الله، أن يبدأ اليوم الأربعاء آخر منازل الوسم وهي منزلة الزبانا.

وقال الحيزان، عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة بمشيئة الله تعالى نودع المنزلة ما قبل الأخيرة من منازل الوسم منزلة الغفر ، وغداً نستقبلُ بأمر الله آخر منازل الوسم منزلة الزبانا، ومدتها ١٣ يوماً.

يذكر أن منزلة الزبانا والتي تبدأ 24 نوفمبر بمشيئة الله، من سماتها كثرة العواصف الباردة.