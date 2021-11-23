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الحيزان: اليوم بداية «منزلة الزبانا» آخر منازل الوسم.. تكثر فيها العواصف

الحيزان: اليوم بداية «منزلة الزبانا» آخر منازل الوسم.. تكثر فيها العواصف
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، بمشيئة الله، أن يبدأ اليوم الأربعاء آخر منازل الوسم وهي منزلة الزبانا.

وقال الحيزان، عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة بمشيئة الله تعالى نودع المنزلة ما قبل الأخيرة من منازل الوسم  منزلة الغفر ، وغداً نستقبلُ بأمر الله آخر منازل الوسم منزلة الزبانا، ومدتها ١٣ يوماً.

يذكر أن منزلة الزبانا والتي تبدأ 24 نوفمبر بمشيئة الله، من سماتها كثرة العواصف الباردة.

 

 

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