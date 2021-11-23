الحيزان: اليوم بداية «منزلة الزبانا» آخر منازل الوسم.. تكثر فيها العواصف

تواصل – فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، بمشيئة الله، أن يبدأ اليوم الأربعاء آخر منازل الوسم وهي منزلة الزبانا.
وقال الحيزان، عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة بمشيئة الله تعالى نودع المنزلة ما قبل الأخيرة من منازل الوسم منزلة الغفر ، وغداً نستقبلُ بأمر الله آخر منازل الوسم منزلة الزبانا، ومدتها ١٣ يوماً.
يذكر أن منزلة الزبانا والتي تبدأ 24 نوفمبر بمشيئة الله، من سماتها كثرة العواصف الباردة.
الليلة بمشيئة الله تعالى
نودع المنزلة ماقبل الأخيرة من منازل#الوسم#منزلة_الغفر
وغداً نستقبلُ بأمر الله اخر منازل الوسم#منزلة_الزبانا
ومدتها ١٣ يوماً
ولمعرفة ما يكون فيها من متغيرات بأمر الله ومشيئته
إليكم الرابط أدناه 👇https://t.co/LwvpXjrrHKpic.twitter.com/FfovJwHZ3g
— نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan)November 23, 2021