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مقتل 50 حوثيا بينهم قيادات رفيعة المستوى بمأرب

مقتل 50 حوثيا بينهم قيادات رفيعة المستوى بمأرب
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تواصل- فريق التجرير

لقي أكثر من 50 عنصر من مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن مصرعهم بينهم قيادات،  في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب مأرب.

يذكر أن مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة الأيام الماضية كان منها مقتل القيادي البارز محمد عبد الله شرف أبوطالب مع العشرات من مليشيات الحوثي في معارك وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري أن القيادي أبو طالب قُتل مع العشرات بغارة لطيرات التحالف جنوب شرقي الحديدة.

وأوضح أن القيادي البارز في مليشيات الحوثي كان يشغل منصبًا في جهاز الأمن الوقائي التابع للمليشيات الحوثية.

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