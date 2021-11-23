هل يستحق «المعددون» معاشًا عن كل زوجة في الضمان الاجتماعي المطور؟

تواصل- فريق التحرير:

تضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي على وشك الانتهاء منه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجابات على كل ما يدور من أسئلة في أذهان المستفيدين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام المطور في 23 مايو 2022، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، وسيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وبحسب النظام الجديد، فإن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان السابق ويستمر التسجيل حتى منتصف 2022.

كما كشف النظام المطور- حسب عكاظ- أن من لديه أكثر من زوجة لكن في منازل منفصلة، تعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً وفقا لما تحدده اللائحة.

وعن قيمة المعاش هل تكون متغيرة وما العوامل المؤثرة عليه، نص النظام المطور أنه قد تتغير قيمة الدعم بناء على عدد المعالين، إجمالي الدخل المحتسب، الأصول المملوكة، والنفقات.

“حساب المواطن” و”حافز” دخل غير مكتسب

وأجاب النظام المطور الجديد على سؤال هل يؤثر “حساب المواطن” و”حافز” على معاش الضمان فكانت الإجابة نعم، ويعتبران من الدخل غير المكتسب.

ووفقا للنظام، فإن الدخل الذي يجب الإفصاح عنه للمتقدم يشمل كافة أنواع الدخل للأسرة، بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.

من هم التابعين؟

وعرف النظام المطور “التابعين” الذين يمكن لمقدم الطلب إضافتهم أثناء التسجيل بكل فرد يندرج تحت مسؤولية العائل ونفقته ويقيمون في مسكن واحد، ويُستثنى من شرط المسكن الطالب الذي يراوح عمره بين 18- 25 عاماً، ويقيم لغرض الدراسة في مسكن منفصل عن مسكن أسرته.

وأشار نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى أنه ينظر للأسرة التي توجد في ذات المسكن، وعليه فإن المسكن هو أحد أهم أركان تعريف الأسرة، الذي يُحتسب على أساسه الدخل والمعاش.

السكن الموحد شرط

كما يُصرف معاش الضمان الاجتماعي في النظام المطور لمن يقيمون بشكل دائم في مسكن واحد فقط كشرط أساسي للاستفادة من المعاش، ولا يتم احتساب من يقيمون خارج مسكن العائل، أو يقيمون فيه بشكل مؤقت، كما يهدف نظام الضمان الاجتماعي لدعم المستحقين وتحويلهم من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين، من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل لتحسين مستواهم المعيشي.