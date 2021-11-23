حالة يجوز فيها تقسيط الزكاة .. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ولا يجوز تأخيرها عند وجوبها، وضرورة دفعها لمستحقيها وقت استحقاقهم لذلك.

لكن هل يجوز تقسيط مبلغ الزكاة على الفقراء على مدار العام، إذا كانوا لا يحسنون التصرف؟

الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام أجاب أنه لا بأس بذلك.

وأضاف الشيخ الخثلان أن ذلك جائزا، متى اقتضت المصلحة ذلك، مع مراعاة توثيق ذلك.

ونوه أنه لا مانع من تقسيط الزكاة على شهور السنة، لأنه يوجد من الفقراء من لا يحسن تدبير المال.