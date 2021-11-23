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بعد دفن ثلاثة بداخلها.. بولندا تعيد لاجئَيْن شقيقين إلى الغابة رغم الثلج والصقيع  

بعد دفن ثلاثة بداخلها.. بولندا تعيد لاجئَيْن شقيقين إلى الغابة رغم الثلج والصقيع  
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تواصل- فريق التحرير

أقدم حرس الحدود البولندي اليوم الثلاثاء على احتجاز طالب لجوء سوري وشقيقته قرب إحدى البلدات البولندية، واللذين كانا  قادمين من بيلاروس.

وبحسب وكالة رويترز فقد تم احتجاز الشقيقين،  في الوقت الذي كان تساقط فيه الثلج لأول مرة على الغابة الحدودية.

وكان السوري البالغ من العمر  24 عاما وشقيقته البالغة 28 عاما رفضا الكشف عن هويتيهما، إلى بيلاروس بين آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

واختبأ الشاب مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة، وأنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه.

وأضافت شقيقته أن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل.

فيما قام نشطاء بتغطية المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

يذكر أن نشطاء كانوا قد تداولوا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة قبور داخل إحدى الغابات لثلاثة من المهاجرين،  قضوا نحبهم في ظروف مناخية قاسية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وبحسب ما تم تداوله  فقد قضوا ثلاثة مهاجرين نحبهم على الحدود البيلاروسية- البولندية، ودفنوا في إحدى الغابات بجوار بعضهم، فيما لا تزال آلاف العائلات عالقة على الحدود الباردة.

وعلق نشطاء مواقع التواصل على الصورة بعبارة مبكية ” ماتوا على أعتاب الحلم الأوربي.. ثلاثة مهاجرين سوري ويمني وعراقي يدفنون في الغابات البيلاروسية”.

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