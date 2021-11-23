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طرق وخطوات إصدار الهوية الوطنية لأفراد الأسرة عبر منصة أبشر

طرق وخطوات إصدار الهوية الوطنية لأفراد الأسرة عبر منصة أبشر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر طرق وخطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأفراد الأسرة وكذلك السن الإلزامي والاختياري لإصدار الهوية الوطنية.

وأضافت منصة أبشر، في إنفوجرافيك نشرته عبر “تويتر”، أنه يتم إصدار الهوية الوطنية بحجز موعد لفرد الأسرة في الأحوال المدنية عبر الصفحة الرئيسية لأبشر Absher.sa وقبل تسجيل الدخول يتم اختيار خدمة المواعيد واستخدام رقم هوية فرد الأسرة المراد إصدار بطاقة الهوية الوطنية له.

• التعريف بفرد الأسرة إلكترونياً

وبعد تعريف أحد الوالدين لفرد الأسرة يمكن للفرد التوجه للأحوال المدنية وفق الموعد المحجوز دون الحاجة لمرافقة المعرّف وإتمام إصدار الهوية الوطنية

• متى يصبح إصدار الهوية الوطنية إلزامياً؟

– بين 10 – 15 عاما اختياري وبموافقة رب الأسرة

– عند إكمال 15 عاما يصبح إلزاميا

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