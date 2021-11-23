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استشاري: التدخين يسبب الضعف الجنسي للرجال وهذا ما يفعله في السيدات

استشاري: التدخين يسبب الضعف الجنسي للرجال وهذا ما يفعله في السيدات
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تواصل- فريق التحرير: 

أكد استشاري العقم وأطفال الأنابيب، الدكتور نبيل محمد، أن كل أنواع التدخين تؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية وتصيب بالضعف لدى الرجال، كما أن التدخين يدخل النساء في سن اليأس مبكرًا.

وأوضح استشاري العقم خلال لقائه مع برنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”،  أن كل أنواع التدخين تسبب نفس الآثار حتى السيجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت وجود مواد مسرطنة ومواد سامة في كل أنواع التدخين، والتي تؤثر أيضا على عدد الحيوانات المنوية.

وأشار إلى أن الدراسات لم تذكر سلبية التدخين على الرغبة الجنسية لدى النساء، ولكنها أثبتت أن التدخين يؤثر على جودة البويضات وعددها، والسيدة المدخنة معرضة للدخول في سن اليأس مبكراً.

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