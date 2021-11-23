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مشهد يحبس الأنفاس.. ضابط أمريكي ينقذ امرأة غاصت بها سيارتها في نهر صغير

مشهد يحبس الأنفاس.. ضابط أمريكي ينقذ امرأة غاصت بها سيارتها في نهر صغير
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تواصل- فريق التحرير:

في مشهد يحبس الأنفاس تمكن ضابط شرطة من إنقاذ امرأة غاصت بها سيارتها في المياه، بميدان كينيت، في بنسلفانيا غرب فيلادلفيا.

وكانت سائقة غاصت سيارتها في جدول مياه قد واجهت لحظات مخيفة، حيث سقطت سيارتها في جدول وبدأت تغرق وهي بداخلها.

وقد تمكنت المرأة من الخروج إلى بر الأمان، بفضل ردة الفعل السريعة لدى ضابط شرطة، الذي رمي حزام العمل، وقفز إلى الماء، وقام بكسر النافذة الخلفية.

و استخدم الشرطي أداة فحص المركبات التجارية، لتحطيم سيارة الدفع الرباعي التي كانت تركبها المرأة، قبل تحريرها منها وإنقاذها.

 

 

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