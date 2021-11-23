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متى يتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر «نور»؟.. التعليم تكشف الموعد

متى يتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر «نور»؟.. التعليم تكشف الموعد
نظام نور
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد إصدار نتائج الطلاب والطالبات، في نظام “نور” الإلكتروني، بعد الأسئلة الكثيرة التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن موعد رصد النتائج وإصدار إشعاراتها للطلاب والطالبات لجميع المراحل سيكون في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وكانت وزارة التعليم، أدخلت تعديلاً على أيقونات إدخال الدرجات في نظام “نور” الإلكتروني، والتي تتوافق مع توزيع الدرجات بحسب نظام الفصول الثلاثة التي جرى اعتمادها بداية من العام الدراسي الحالي.

وشملت التعديلات على نظام نور إضافة أيقونات للاختبارات القصيرة وتم تخصيص 20 درجة لها.

كما تضمنت أيقونة للواجبات وتم تخصيص 5 درجات لها، وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وتم تخصيص 10 درجات لها.

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