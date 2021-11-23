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«حساب المواطن»: 3 خطوات لتغيير «الآيبان البنكي»

«حساب المواطن»: 3 خطوات لتغيير «الآيبان البنكي»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات وآلية تغيير الحساب البنكي لضمان وصول الدعم للمستحقين.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين” في “تويتر”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة تغيير الآيبان أو الحساب البنكي.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد كالتالي:

1- تسجيل الدخول.

2- الضغط على تفاصيل الطلب.

3- الدخول إلى بيانات الحساب البنكي وإجراء التعديل.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه يشترط أن يكون الحساب مرتبط باسم مقدم الطلب.

وأضاف أنه يتم صرف الدعم في حال كن كان مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.

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