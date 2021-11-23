مستشفى قوى الأمن تعلن عن حاجتها لعدة وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف صحية وطبية (رجال / نساء)، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
الوظــائف:
1- أخصائي أمراض النطق واللغة
(Speech Language Pathologist)
التعليم والترخيص:
– الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في علم أمراض النطق من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.
– الانتهاء من تدريب لمدة عام تحت إشراف أخصائي أمراض النطق واللغة المؤهلين.
– ترخيص مهني ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الشهادة الحالية لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
خبرة:يفضل خبرة الدراسات العليا لمدة عام في مجال ذي صلة.
معرفة تخصصية:
اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة مع إتقان اللغة العربية كتابة و / أو تحدثا هو الأفضل.
يجب أن يكون مستقرًا عاطفياً وفي صحة بدنية جيدة.
2- ممرضة مسجلة. (Registered Nurse)
التعليم والترخيص:
– بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة وطنية / دولية معتمدة أو ما يعادلها.
– مطلوب رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ.
– رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الشهادة الحالية سارية المفعول لـBasic Life Supportأو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
الخبرة العملية:
– للمتقدمين بالسعودية حديثي التخرج مع مسار خطة التطوير الوظيفي.
– للمتقدمين غير السعوديين خبرة سريرية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بعد التخرج مع خبرة جارية (1) على الأقل في التخصص ذي الصلة
– يفضل خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.
– خبرة في الإشراف على أعمال الآخرين / يفضل منصب رئاسة.
التقديم:
من خلال الرابط التالي: