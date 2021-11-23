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مستشفى قوى الأمن تعلن عن حاجتها لعدة وظائف شاغرة

مستشفى قوى الأمن تعلن عن حاجتها لعدة وظائف شاغرة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف صحية وطبية (رجال / نساء)، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- أخصائي أمراض النطق واللغة

(Speech Language Pathologist)

التعليم والترخيص:

– الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في علم أمراض النطق من جامعة أو كلية وطنية / دولية معتمدة.

– الانتهاء من تدريب لمدة عام تحت إشراف أخصائي أمراض النطق واللغة المؤهلين.

– ترخيص مهني ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الشهادة الحالية لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

خبرة:يفضل خبرة الدراسات العليا لمدة عام في مجال ذي صلة.

معرفة تخصصية:

اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة مع إتقان اللغة العربية كتابة و / أو تحدثا هو الأفضل.

يجب أن يكون مستقرًا عاطفياً وفي صحة بدنية جيدة.

2- ممرضة مسجلة. (Registered Nurse)

التعليم والترخيص:

– بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة وطنية / دولية معتمدة أو ما يعادلها.

 – مطلوب رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ.

– رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الشهادة الحالية سارية المفعول لـBasic Life Supportأو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية:

– للمتقدمين بالسعودية حديثي التخرج مع مسار خطة التطوير الوظيفي.

– للمتقدمين غير السعوديين خبرة سريرية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بعد التخرج مع خبرة جارية (1) على الأقل في التخصص ذي الصلة

– يفضل خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.

– خبرة في الإشراف على أعمال الآخرين / يفضل منصب رئاسة.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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