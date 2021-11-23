الوضع خرج عن السيطرة .. دولة أوربية تنقل مرضى كورونا إلى أخرى مجاورة

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تزايد عدد المصابين في هولندا بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الحكومة الهولندية، إلى نقل المصابين إلى ألمانيا.

وكان عدد المصابين قد وصل إلى ذروته، بالمستشفيات الهولندية في الأسابيع الأخيرة منذ مايو، ومن المتوقع أن يزداد أكثر مع زيادة الإصابات.

وفي التفاصيل فقد بدأت هولندا بنقل المرضى، إلى الحدود إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، لتخفيف الضغط على المستشفيات الهولندية.

وأفادت السلطات الصحية أنه تم نقل مريض بعربة إسعاف من روتردام إلى مستشفى في بوخوم، على بعد نحو 240 كيلومترا شرقا، صباح اليوم، حيث سيتبعه آخرون.

وقد بدأت المستشفيات بالفعل في تقليص الخدمات الأخرى بما في ذلك علاجات السرطان وعمليات القلب لإفساح المجال لمرضى كورونا.

كما تم إغلاق ما يقرب من ثلث غرف العمليات في هولندا للحد من استخدام أسرة العناية المركزة، حيث كان يتم استخدام 470 سريرا من إجمالي 1050 بالعناية المركزة لمرضى كفيروس كورونا.