تعرف على الشروط الجديدة لحصول المطلقة على مبلغ الضمان والفئات المستثناة

تواصل- فريق التحرير:

أدخل النظام الجديد للضمان الاجتماعي، شروطًا جديدة لحصول المطلقة على مبلغ الضمان، كما شمل عدد من المستثنين للحصول على الضمان.

وفي هذا السياق، كشف المحامي والمستشار القانوني، ماجد الرويلي، خلال مداخلته ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، الشروط الجديدة في النظام الضمان الاجتماعي المطور، وهي أن تكون المطلقة سعودية الجنسية وأن تكون مقيمة بالمملكة بشكل دائم وهو ما لم يكن موجودًا في النظام القديم، وألا يقل عمرها عن 35 عاماً وهو لم يكن كذلك في النظام الجديد.

وعن الاستثناءات الجديدة التي نص عليها النظام، أوضح “الرويلي”، أنها تتضمن الإقامة الدائمة في المملكة بالإضافة إلى الزوجة أو الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي ممن لهم أبناء سعوديين بشرط أن يكون لها أبناء ومقيمة في المملكة.

كما تضمنت الاستثناءات أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي على أن تكون أيضا مقيمة في المملكة بشكل دائماً.

وأضاف أن من ضمن الاستثناءات للحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي، الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام على أن تكون البطاقة التنقل سارية المفعول، مشيرًا إلى أنبطاقة التنقل هي البطاقة الخاصة بذوي الإعاقة.