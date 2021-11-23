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وزير العدل يبحث تطوير منظومة التقاضي عبر التحول الرقمي مع نظيره المصري (تفاصيل)

وزير العدل يبحث تطوير منظومة التقاضي عبر التحول الرقمي مع نظيره المصري (تفاصيل)
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تواصل- فريق التحرير:

التقى وزير العدل د. وليد الصمعاني، نظيره المصري المستشار عمر مروان، خلال زيارة لجمهورية مصر العربية.

وقال حساب وزارة العدل على “تويتر”، إن الزيارة تأتي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي ضمن إطار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، واستعراض المستجدات والتطورات العدلية في البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الاستفادة منها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، استقبل اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل بالمملكة، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين يستعرض الوزيران خلالهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال تطوير منظومة التقاضي عبر مشروعات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير العدل المصري عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تجسد العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا أن اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية يأتي في إطار المكانة الرفيعة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الضيافة، اصطحب الوزير المصري، ضيفه في جولة ميدانية لمحكمة عابدين تفقدا خلالها سير العمل بالمكاتب الأمامية لمقر المحكمة، واستمع “الصمعاني” لشرح حول نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد المُطبق حديثًا بمحاكم الجمهورية.

ويشمل برنامج الزيارة جولة صباح غد الأربعاء لمحكمة النقض وتجربة استخراج الشهادات المميكنة من وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وجولة داخل محكمة القاهرة الاقتصادية واستعراض آليات التقاضي الإلكتروني المطبقة بها، ومناقشة للمشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل المصرية مؤخرًا.

 

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