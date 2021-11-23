«تنظيم المياه الكهرباء»: استخدام المولدات الكهربائية مخالف في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن استخدام المولدات الكهربائية في المناطق المغطاة بشبكة الكهرباء العامة مخالف لأنظمة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن الحصول على الخدمة الكهربائية من خلال التقدم إلى مقدم الخدمة المعتمد.

جاء ذلك في رد من هيئة تنظيم المياه والكهرباء على مغرد استفسر بشأن مدى نظامية المولدات الشخصية للمزارع والبيوت.