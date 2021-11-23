غداً.. انتهاء المهلة التصحيحية لـ«الصحف الإلكترونية»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن المهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية ستنتهي غداً ( 24 نوفمبر 2021م ).

وطالبت الهيئة، جميع الصحف الإلكترونية ضرورة تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة، موضحة أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأوضحت أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًا.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعطت الصحف الإلكترونية مهلة 45 يومًا، لتصحيح أوضاعها في أكتوبر الماضي تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.