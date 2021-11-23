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توقع هطول أمطار رعدية على جازان وعسير في هذا الموعد

توقع هطول أمطار رعدية على جازان وعسير في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس بمشيئة الله، استقرار الأجواء بالمملكة بشكل تام خلال الأيام القليلة القادمة في أغلب المناطق، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية والتي يُتوقع أن تشهد بعض الهُطولات المطرية نهاية ومطلع الأسبوع.

ومن المتوقع، وفقا لـ”طقس العرب”، أن تتسرب كميات من الرطوبة المدارية نحو القطاع الجنوبي الغربي من المملكة يومي الجمعة والسبت ما سيعمل على تتجدد فُرص الأمطار الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، مُتمثلة بجازان وعسير.

وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة ما قد يعمل على جريان الأودية والشعاب في بعض من هذه المناطق والله أعلم.

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