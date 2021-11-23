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إعدام شاب مصري بعد 3 سنوات من ارتكابه جريمة هزت الرأى العام داخل مسجد

إعدام شاب مصري بعد 3 سنوات من ارتكابه جريمة هزت الرأى العام داخل مسجد
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تواصل- فريق التحرير:

أسدل القضاء المصري الستار على قضية من أبشع جرائم القتل وهتك العرض، بصدور حكم نهائي وبات بإعدام شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، أقدم على هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 5 أعوام، وذبحها داخل إحدى حمامات المسجد.

الجريمة وقعت في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، في شهر مايو 2018، والتي تم الحكم فيها بإعدام الجاني بالإعدام في شهر نوفمبر من نفس العام، إلا أن محامي المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أسدلت الستار على القضية التي هزت الرأي العام بعد 3 سنوات ونصف بتأييد إعدام المتهم.

تفاصيل الجريمة

حملت هذه الجريمة تفاصيل بشعة يقف أمامها العقل ليدركها ويدرك دوافع القاتل الغير مبررة، فالشاب متزوج وزوجته أنجبت قبل ارتكاب الجريمة بـ 20 يومًا، لكنه خلال هذه الفترة كان يعاني من “كبت جنسي” دفعه للهرولة وراء إشباع رغبته بأي شكل ومع أي أحد، لتكون هذه الطفلة هي ضحيته، حسب موقع صدى البلد.

استدرج الشاب الطفلة داخل حمامات مسجد كانت تلعب أمامه، وأخذ في التعدي عليها جنسيًا وسط صرخات وبكاء الطفلة، وبعد إنهاء نزوته قام بذبحها وتركها داخل أحد حمامات المسجد وفر هاربًا.

تمكنت الجهزة الأمنية من التوصل إلى الجاني بعد 200 ساعة من التحقيقات المتواصلة حتى ضبطته واعترف بجريمته بشكل مفصل، وبإحالته إلى المحاكمة قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام الشاب، وبعد 3 سنوات ونصف أيدت محكمة النقض الحكم والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

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