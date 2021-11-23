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هل يشترط إجراء اختبار للأجسام المضادة قبل الحصول على الجرعة المعززة؟

هل يشترط إجراء اختبار للأجسام المضادة قبل الحصول على الجرعة المعززة؟
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تواصل- وكالات:

لاشك أن مستوى حماية الجسم ضد فيروس كورونا، تتزايد بعد الحصول على الجرعة المعززة الثالثة، ولكن يتسائل البعض عن ضرورة إجراء اختبار للأجسام المضادة، لمساعدته في اتخاذ القرار لصالح أو ضد الحصول على هذه الجرعة.

يعتقد الخبراء  أن هذا الأمر مفيد بصورة محدودة فقط، لأن الجرعة المعززة ستعمل – حرفياً تماماً – على تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التصدي لأي إصابة بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ولكن عالم المناعة، كارستن فاتزل، يقول إن مصطلح “المعززة” ليس صحيحاً بصورة دقيقة، حيث إن اللقاح يعمل على إعادة شيء مفقود. وفي الواقع، لن تعمل الجرعة المعززة على استعادة مستوى المناعة لدى المرء فقط، ولكنها تتجاوز ذلك وتقدم حماية أفضل من مستوى الحماية التي كان يتمتع بها الجسم بعد الحصول على الجرعة الثانية.

وهنا، يمكن أن توفر اختبارات الأجسام المضادة بعض الوضوح، بحسب ما يقوله أندرياس بوبروفسكي، رئيس الرابطة المهنية لأطباء المختبرات بألمانيا.

ولكنه يوضح أيضاً أنه ليس من المنطقي التوصية بإجراء هذه الاختبارات في جميع الحالات.

ومع ذلك، قد يقدم هذا الاختبار معلومات مهمة بشأن مدى فاعلية اللقاحات بالنسبة لأولئك المعرضين للإصابة، أو الذين يعانون من نقص في المناعة بشكل عام.

وعلى الرغم من ذلك لا يعتقد جميع الخبراء أن إجراء اختبار الأجسام المضادة هو أمر منطقي قبل الحصول على الجرعة المعززة.

ولم يتفق العلماء على مستوى الأجسام المضادة التي من الممكن افتراض أنها تضمن الحماية الكافية للجسم، ما يعني أنه ربما يظل هناك لدى المرء شعور بحالة من عدم اليقين بعد إجراء اختبار الأجسام المضادة.

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