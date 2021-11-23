«الإحصاء» تعلن فتح باب التسجيل في تعداد سكان المملكة لعام 2022

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق بوابة إلكترونية للتسجيل في تعداد السعودية 2022، وذلك في إطار إجراءات الهيئة واستعداداتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– متعاونين في تعداد السعودية 2022م.

الشروط المطلوبة:-

– لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية.

– أن لا يقل عمره عن 20سنة.

،- إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية.

– أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص.

– سيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/18هـ الموافق بالميلادي 2021/11/23م.