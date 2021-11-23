الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول دولة خليجية تحاكم المسجونين «أون لاين»

أول دولة خليجية تحاكم المسجونين «أون لاين»
0

تواصل – فريق التحرير :

في خطوة تمثل تطويراً لآليات التحاكم ، تستعد الكويت لمحاكمة المسجونين “أون لاين”، وتغيير الآلية المتبعة حالياً بنقل السجناء من مجمع السجون بمنطقة الصليبية، إلى مبنى قصر العدل في قلب العاصمة الكويتية، للقضاء على مشكلة التأخير الذي يحدث عادة خلال نقل السجناء لأي ظرف طارئ.
وحسب وسائل إعلام محلية، انتهت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، من إعداد مشروع خاص يتمثل في تجديد حبس المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية عبر “الأونلاين”، بدلاً من نقلهم إلى مبنى قصر العدل.
ونقلت صحيفة “الجريدة”، عن مصدر مطلع أن هذا المشروع، الذي سيرى النور خلال أسابيع قليلة، يتضمن إعداد قاعة متكاملة للمحاكمة داخل السجن المركزي مزودة بشاشة يظهر عليها القاضي عبر تقنية المرئي والمسموع، في حين سيكون المتهم ودفاعه داخل القاعة، ويقدم الدفاع جميع طلباته، ثم يصدر القاضي حكمه عبر “الأون لاين”.
وأضاف المصدر أنه، في حال أصدر القاضي قراراً بالإفراج عن المتهم فسيتم إنهاء جميع إجراءاته داخل القاعة المذكورة حتى إذا تطلب الأمر دفع كفالة مالية، إذ سيوجد موظفون مختصون بتلقي الكفالات، مضيفاً: أما إذا كان الحكم باستمرار الحبس فسيعود الموقوف إلى محبسه بالسجن المركزي.

مواد ذات صلة

تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة للوافدين بدولة خليجية

تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة للوافدين بدولة خليجية

دولة خليجية تكشف أعطال الكهرباء بـ «الدرونز»

دولة خليجية تكشف أعطال الكهرباء بـ «الدرونز»

فيديو مؤثر يتصدر الترند.. لحظة عفو كويتي عن ضابط قتل ابنه

فيديو مؤثر يتصدر الترند.. لحظة عفو كويتي عن ضابط قتل ابنه

عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين

عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>