أول دولة خليجية تحاكم المسجونين «أون لاين»

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في خطوة تمثل تطويراً لآليات التحاكم ، تستعد الكويت لمحاكمة المسجونين “أون لاين”، وتغيير الآلية المتبعة حالياً بنقل السجناء من مجمع السجون بمنطقة الصليبية، إلى مبنى قصر العدل في قلب العاصمة الكويتية، للقضاء على مشكلة التأخير الذي يحدث عادة خلال نقل السجناء لأي ظرف طارئ.

وحسب وسائل إعلام محلية، انتهت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، من إعداد مشروع خاص يتمثل في تجديد حبس المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية عبر “الأونلاين”، بدلاً من نقلهم إلى مبنى قصر العدل.

ونقلت صحيفة “الجريدة”، عن مصدر مطلع أن هذا المشروع، الذي سيرى النور خلال أسابيع قليلة، يتضمن إعداد قاعة متكاملة للمحاكمة داخل السجن المركزي مزودة بشاشة يظهر عليها القاضي عبر تقنية المرئي والمسموع، في حين سيكون المتهم ودفاعه داخل القاعة، ويقدم الدفاع جميع طلباته، ثم يصدر القاضي حكمه عبر “الأون لاين”.

وأضاف المصدر أنه، في حال أصدر القاضي قراراً بالإفراج عن المتهم فسيتم إنهاء جميع إجراءاته داخل القاعة المذكورة حتى إذا تطلب الأمر دفع كفالة مالية، إذ سيوجد موظفون مختصون بتلقي الكفالات، مضيفاً: أما إذا كان الحكم باستمرار الحبس فسيعود الموقوف إلى محبسه بالسجن المركزي.