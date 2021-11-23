لحظة انفجار ضخم في محطة وقود صواريخ بالقرب من بلغراد (فيديو)

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو لحظة انفجار في محطة لإنتاج وقود الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد.

يذكر أن المصنع يقع في قرية “بوبان بوتوك” بالقرب من عاصمة صربيا، حيث شوهد عمود كبير من الدخان الكثيف يرتفع فوق القرية، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن “الانفجار تسبب في أضرار للمباني المحيطة”.

وأوضحت صحيفة “Blic” المحلية: “أدى الانفجار إلى مقتل شخصين على الأقل”، بالإضافة إلى إصابة أخرين لم يتم تحديد عددهم بعد.

وبينت أنه “تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مصنع الصواريخ، وتقدم خدمات الطوارئ المساعدة للضحايا”.