200 مليون يورو غرامة على «أمازون» و«أبل».. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، غرامات بلغ مجموعها 200 مليون يورو على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين” أمازون وأبل”، وذلك لمخالفة قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وأمرت الهيئة شركة أبل بدفع 134 مليونًا و500 ألف يورو، بالإضافة إلى 68مليونًا و700 ألف يورو من شركة أمازون، بسبب التعاون المزعوم المناهض للمنافسة في بيع منتجات أبل وبيتس.

وأوضحت أن اتفاقية 2018 بين الشركتين تعني أن البائعين المختارين فقط هم من يمكنهم بيع المنتجات على موقع أمازون الإيطالي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.