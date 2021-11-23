توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية

تواصل – فريق التحرير:
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.
وأوضح المصدر أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.
وأكد أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.