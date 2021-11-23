توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.