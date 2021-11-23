الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وأوضح المصدر أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.
وأكد أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

 

مواد ذات صلة

أول فيديو للمتورطين في مضاربة المطعم بعد القبض عليهم

أول فيديو للمتورطين في مضاربة المطعم بعد القبض عليهم

تعرف على العقوبة المنتظرة بحق المعتدين على عامل «مطعم الرياض»

تعرف على العقوبة المنتظرة بحق المعتدين على عامل «مطعم الرياض»

فيديو جديد يوثق بداية المضاربة داخل مطعم شهير على طريق «الرياض- مكة».. وإدارة المطعم تكشف الملابسات

فيديو جديد يوثق بداية المضاربة داخل مطعم شهير على طريق «الرياض- مكة».. وإدارة المطعم تكشف الملابسات

توجيه عاجل من النائب العام بالقبض على المتورطين في «مضاربة المطعم»

توجيه عاجل من النائب العام بالقبض على المتورطين في «مضاربة المطعم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة