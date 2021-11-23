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أمريكا تقرر سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي

أمريكا تقرر سحب 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي لخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.

يأتي قرار بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي يصعد بأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة وفق “روسيا اليوم” .

وقال البيت الأبيض: إن الإجراء سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.

وعقب الإعلان، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تراجعا بنسبة 0.39% وبلغت 76.45 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو طفيف بنسبة 0.10% إلى 79.78 دولار للبرميل، بحسب ما أظهره موقع “بلومبرج”.

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