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بالفيديو.. انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابل وسقوط عدد من الجرحى

بالفيديو.. انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابل وسقوط عدد من الجرحى
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تواصل – وكالات :

وقع انفجار اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأفغانية كابل، حيث أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية، أن اثنين من أفراد الأمن جرحا جراء انفجار وقع قرب “بازار المجاهدين” في كابل.

وأشارت وسائل إعلامية بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام سيارة تابعة لحركة “طالبان” بلغم.

فيما أوردت وكالة “بجواك” الأفغانية أن الانفجار وقع بالقرب من مركز لتجنيد أفراد الشرطة في المنطقة الأمنية الثانية بكابل، دون ورود تفاصيل عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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