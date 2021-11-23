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بيان من «الخارجية» بشأن اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية في صنعاء

بيان من «الخارجية» بشأن اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية في صنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عدداً من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية، يعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت الوزارة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حاسم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميلشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

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