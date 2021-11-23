باكستاني يحاول قتل نفسه بطريقة غريبة في جدة.. ماذا فعل؟

تواصل – فريق التحرير:

أنقذ طاقم طبي وفني في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، عامل باكستاني الجنسية في الثلاثين من عمره، بعد محاولته قتل نفسه عن طريق ابتلاع مادة سائلة (خليط إسمنتي) تجمدت داخل أحشائه.

من جانبها، قالت إدارة الصحة في جدة بحسب “العربية.نت”: إنه تم نقل المريض على إثر الآلام التي انتابته إلى الطوارئ، وإجراء كافة التحاليل والأشعة اللازمة له.

وعلى الفور تم إدخاله إلى غرفة العمليات واستخراج الجسم الإسمنتي من معدته، وإعادة إصلاح الأضرار التي طالت نسيج المعدة في عملية استغرقت ما يقارب الثلاث ساعات.

وأكدت إدارة الصحة في جدة أن المريض حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر.