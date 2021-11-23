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عضو شورى يطالب «الصحة» بسد عجز الكوادر الطبية

عضو شورى يطالب «الصحة» بسد عجز الكوادر الطبية
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تواصل – فريق التحرير:

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي، وزارة الصحة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال مناقشة الشورى للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، في جلسته المنعقد اليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، طالب عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات والذين هم على رأس العمل والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.

فيما دعا عضو الشورى الدكتور فيصل آل فاضل وزارة الصحة بالإسراع في معالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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