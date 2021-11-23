بتداولات 6.5 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11256 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم االرئيسية اليوم مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق ع العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.