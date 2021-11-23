الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (الهيئة الملكية بالجبيل وينبع) عن توفر وظائف شاغرة عبر (برنامج التأهيل والإحلال)، للعمل في (مدينة ينبع الصناعية، مدينة الجبيل الصناعية)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- مهندس ميداني. (4 وظائف)

أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني.

ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مهندس ميداني أول. (3 وظائف)

أ- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.

ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مشغل معدات

أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ب – خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

4 – مدير مشروع.

أ – درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

ب – خبرة من 4 سنوات في تنظيم و تخطيط وإدارة عمليات جمع المخلفات الصلبة و خدمات النظافة والإشراف على الموظفين والأمور ذات الصلة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ج – رخصة قيادة سعودية سارية.

ح – الراتب يصل إلى 11,250 ريال

موعد التقديم:-

التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/18هـ الموافق 2021/11/23م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع برنامج التأهيل والإحلال:-

اضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. إليك التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. إليك التفاصيل وطريقة التقديم

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف شاغرة بهيئة سوق المال.. البكالوريوس 8500 ريال والماجستير 11 ألف ريال

وظائف شاغرة بهيئة سوق المال.. البكالوريوس 8500 ريال والماجستير 11 ألف ريال

وزير خارجية لبنان: أتمنى دعوة من المملكة.. سأغادر موسكو حالًا وأذهب للرياض

وزير خارجية لبنان: أتمنى دعوة من المملكة.. سأغادر موسكو حالًا وأذهب للرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>