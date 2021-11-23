وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت (الهيئة الملكية بالجبيل وينبع) عن توفر وظائف شاغرة عبر (برنامج التأهيل والإحلال)، للعمل في (مدينة ينبع الصناعية، مدينة الجبيل الصناعية)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- مهندس ميداني. (4 وظائف)

أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني.

ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مهندس ميداني أول. (3 وظائف)

أ- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.

ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مشغل معدات

أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ب – خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

4 – مدير مشروع.

أ – درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

ب – خبرة من 4 سنوات في تنظيم و تخطيط وإدارة عمليات جمع المخلفات الصلبة و خدمات النظافة والإشراف على الموظفين والأمور ذات الصلة.

ت – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ج – رخصة قيادة سعودية سارية.

ح – الراتب يصل إلى 11,250 ريال

موعد التقديم:-

التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/18هـ الموافق 2021/11/23م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع برنامج التأهيل والإحلال:-

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