وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت (الهيئة الملكية بالجبيل وينبع) عن توفر وظائف شاغرة عبر (برنامج التأهيل والإحلال)، للعمل في (مدينة ينبع الصناعية، مدينة الجبيل الصناعية)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
المسميات الوظيفية:
1- مهندس ميداني. (4 وظائف)
أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني.
ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.
ت – إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مهندس ميداني أول. (3 وظائف)
أ- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.
ب – لا يُشترط الخبرة السابقة.
ت – إجادة اللغة الإنجليزية.
3- مشغل معدات
أ – حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
ب – خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
4 – مدير مشروع.
أ – درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
ب – خبرة من 4 سنوات في تنظيم و تخطيط وإدارة عمليات جمع المخلفات الصلبة و خدمات النظافة والإشراف على الموظفين والأمور ذات الصلة.
ت – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
ج – رخصة قيادة سعودية سارية.
ح – الراتب يصل إلى 11,250 ريال
موعد التقديم:-
التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/18هـ الموافق 2021/11/23م.
طريقة التقديم:-
عبر موقع برنامج التأهيل والإحلال:-