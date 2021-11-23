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دول عربية تحول هذا السلاح الخطير إلى «قاذفة لهب»
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تواصل – وكالات:

أكدت معلومات عسكرية في تقرير لموقع “فيستنيك موردوفيا”، أن الجيش الجزائري يعتزم تحويل بعض دباباته “تي-62” إلى آليات دعم ناري.

وأفادت المعلومات أن برج الدبابة بمدفع عيار 115 ملم سيتم نزعه ليحل محله برج “بيريجوك” الذي يحتوي على مدفع عيار 30 ملم وقاذف قنابل “رمّانات” من نفس العيار، ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم، وقاذف صواريخ “كورنيت” المضادة للدبابات، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت أن الآلية الجديدة تتمتع بمحرك جديد يفوق قوةً محرك دبابة “تي-62″، حيث يتم تعزيز قدرتها الدفاعية لحمايتها ضد المقذوفات المضادة، وينتج عن عملية التطوير هذه تحول دبابة “تي-62” إلى آلية دعم ناري حسب نفس المعلومات.

وتميزت دبابات “تي-55″ و”تي-62” بالمتانة والأداء العالي عبر العقود الماضية، ورغم قدمها إلا أن الكثير من جيوش العالم ما زالت تستخدم الآلاف منها.

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