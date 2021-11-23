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الموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي

الموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي
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تواصل – واس:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها, كما وافق على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمد من المجلس .

وكانت أمانة الجائزة قد رفعت بنتائج أعمالها للمجلس لاعتمادها بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لفرز بيانات المرشحين وفحص أعمالهم القضائية, وبعد الاطلاع على مؤشرات الأداء ومخرجات المنصة الالكترونية للتميز القضائي.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة ، كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

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