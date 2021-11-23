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أطفال بشعر أبيض وبدون جلد أو بطن.. طبيب مصري يكشف عن حالات ولادة نادرة

أطفال بشعر أبيض وبدون جلد أو بطن.. طبيب مصري يكشف عن حالات ولادة نادرة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب مصري، عن حالات ولادة عجيبة ونادرة، من بينها أطفالاً بشعر أبيض وأيضاً أطفال بدون جلد وبدون بطن.

وذكر الدكتور حامد سيد حامد، استشاري النساء والتوليد في مدينة الأقصر بمصر، أنه قام مؤخراً بتوليد امرأة في عيادته، ومقرها بوسط العاصمة، وفوجئ بالجنين يخرج من رحمها وهو من دون جلد في بعض أنحاء جسمه، أي في القدم واليد والرقبة من الخلف، وبدلا من الجلد المفقود وجد طبقة شفافة، ظهرت أسفلها تفاصيل رقبته، بحسب “اليوم السابع”.

الولادة الأغرب

وذكر أنه قبل ذلك ولدت على يديه طفلة بشعر أبيض، بعينين زرقاوين، وتعاني من متلازمة “روزمبرغ” الناتجة عن طفرة وراثية بسبب زواج الأقارب، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن.

أما عن المولود من دون بطن، فأشار إلى أن ولادته التي تمت على يديه كانت “الأغرب على الإطلاق” إلى درجة توقع معها وفاة الطفل، وهذا ما حصل في اليوم التالي مباشرة.

كما ذكر، أن الولادات النادرة كثرت “ولعل السبب يعود للعامل المشترك بينهم، وهو أنهم (المواليد) نتيجة زواج الأقارب”، مضيفا أن المولود من دون جلد، هي طفلة “تعاني من متلازمة الجلد الفقاعي، وهو مرض يصيب طفل واحد من كل مليون آخر”.

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