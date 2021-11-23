هل يجوز  للإمام أن ينشد شيئا مفقودا داخل المسجد

تواصل- فريق التحرير

ربما يجد أحد المصلين داخل المسجد شيئا مفقودا، فيعطيه للإمام لأجل رده لصاحبه، فهل يجوز للإمام أن ينشد هذه الضالة في المسجد؟

الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام قال إنه لا يجوز للإمام أو غير الإمام الإعلان عن شيء مفقود بالمسجد.

وأضاف الشيخ الخثلان لا يجوز إنشاد الضالة بالمسجد، لا للإمام ولا لغير الإمام، وهذه مسألة يُخطيء فيها بعض أئمة المساجد، حيث يعلنون عن العثور على جوال أو ساعة وغيرها من الأشياء.

وأوضح أن النبي، صلى الله عليه وسلم، علل هذا المنع بأن المساجد لم تبن لهذا، منوها أنه إذا أراد الإمام أن يعلن عن شيء مفقود، فليكتب ورقة ويضعها على الباب خارج المسجد، حتى يعلم بها صاحبها.