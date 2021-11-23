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من الاختبار لحفل الزواج.. يؤدي امتحان مادة التفسير يوم زفافه (فيديو)

من الاختبار لحفل الزواج.. يؤدي امتحان مادة التفسير يوم زفافه (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

بروح ومعنويات عالية، حضر محمد الحسن طالب الصف الثانوي في مجمع الأمير محمد بن فهد الليلي بقطاع غرب الدمام، إلى المدرسة في يوم زفافه لأداء الاختبار.

وبحسب مقطع فيديو نشره “برنامج اليوم” على حسابه في تويتر،  فقد امتزجت مشاعر الفرحة والتوتر مع “العريس الطالب”.

وأضاف الحسن: ” اليوم عليّ امتحان مادة تفسير ومعنوياتي عالية وإن شاء الله الأمور طيبة وننجح الآن وننجح في الجواز وإدارة المدرسة ما قصرت”.

وعن استقبال الزملاء لخبر زفافه قال :” لم يخلُ الأمر من مداعبات الزملاء والحمد الله طلعنا من الاختبار ورايحين القاعة وراح التوتر بعد الاختبار وباقي توتر الزواج”.

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