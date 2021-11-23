أكاديمية أمريكية تحذر من وباء جديد.. ووكيل «الصحة» يُعلق

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علق وكيل وزارة الصحة بالمملكة ، الدكتور عبدالله عسيري، على تحذير أكاديمية الطب الأمريكية من جائحة قادمة محتملة، قد تكون أسوأ من جائحة كورونا.

وقالت الأكاديمية: إنه من منظور وبائي فإن فيروس كورونا لا يمثل سيناريو لكلمة جائحة، لأنه لم يقتل عدداً كبيراً من الناس، متوقعة أن تقـتل الإنفلونزا القادمة نحو 33 مليون شخصا.

وقال عسيري في تغريده له عبر “تويتر”: إن التحذير الأمريكي ليس جديداً، حيث إن الأوبئة والجوائح تحدث منذ خلق الله الحياة على الأرض.

وأضاف ردًا على ما تم تداوله عن الأكاديمية التي أكدت أن جائحة الإنفلونزا عام 1919 قتلت أكثر من “كوفيد- 19″، ونحن نقول: إنه لولا لطف الله وما منّ به من احترازات ولقاحات، لكانت جائحة كورونا أشد من جائحة عام 1919.