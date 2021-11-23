تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة للوافدين بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مطلع، أن الكويت تنوي منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.

وقال المصدر لصحيفة “القبس”: إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي “المادة 18″، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، مؤكدً أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم اقامات خاصة بهم، وفق لوائح واجراءات قانونية ستُقر قريباً.

وأشار إلى أن التعديل سيطال أيضا آلية منح إقامة “كفيل نفسه” من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.

ونقلت الصحيفة عن المصدر تأكيده أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.